Buongiorno Benessere stamattina 14 novembre su Rai 1. Vira Carbone parla di diabete, Covid, febbre e rimedi antistress

Stamattina sabato 14 novembre, su Rai 1 dalle ore 10.30, c'è Buongiorno Benessere, programma condotto da Vira Carbone. Come al solito la salute al centro dell'attenzione della trasmissione. Si comincia parlando della febbre, spesso fastidioso ospite dell'autunno. Ma la scaletta prevede anche la spiegazione da parte di un nutrizionista clinico di uno dei sintomi più caratteristici del Covid 19, la perdita del gusto e dell'olfatto. Ancora sul virus: come ci si attrezza rispetto alle patologie pregresse? Inoltre tra gli argomenti della puntata anche il diabete e i rimedi antistress insieme alle problematiche cardiache degli stati d'ansia. Non mancherà uno spazio dedicato alla cucina con il divulgatore scientifico e cuoco Marco Bianchi.

