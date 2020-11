Uno Mattina in famiglia, oggi 14 novembre su Rai 1. Gli ospiti di Monica Setta e Tiberio Timperi. Le anticipazioni

14 novembre 2020 a

Stamattina in tv, sabato 14 novembre, torna Uno Mattina in famiglia, condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Due ospiti d'eccezione: Dacia Maraini e Gianrico Carofiglio. Ma Setta intervista anche Lucia Cuffaro nell'ambito della rubrica Chi fa da sé fa per tre. In trasmissione, inoltre, si discute della sentenza della Cassazione che nega l'assegno all'ex compagno che dorme con un altro partner. Ci saranno Ester Viola e l’avvocato Maria Cristina Maselli. Gianni Ippoliti (che in serata sarà impegnato a Ballando con le Stelle) proporrà la rassegna stampa. Spazio anche per il critico d'arte Costantino d'Orazio. Insomma un sabato mattina particolarmente intenso. Si inizia alle ore 7.59 su Rai 1.

