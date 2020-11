Amici, oggi 14 novembre su Canale 5 ricomincia lo storico talent di Maria De Filippi. Nuove prof: Arisa e Lorella Cuccarini. Anticipazioni

13 novembre 2020 a

Ventesima edizione di Amici al via oggi in tv, 14 novembre, su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. C'è molta curiosità ovviamente per quello che è uno dei programmi più amati di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, tra l'altro, lo storico talent si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione. Almeno due gli ingressi nel corpo docenti. Il primo è quello di Arisa, per il canto; il secondo è quello di Lorella Cuccarini, per il ballo. Sostituiranno Stash e Timor Steffens. Confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Arisa ha già avuto una esperienza in un talent, X Factor, mentre per Cuccarini si tratta di un vero e proprio esordio.





