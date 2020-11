Grande Fratello Vip, Rosalinda come una fenice. Il toccante messaggio della madre: "Scusami se non ho capito il tuo dolore" | Video

13 novembre 2020 a

Momento toccante nella puntata di venerdì 13 novembre del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta infatti è stata mandata una clip dedicata ad Adua Del Vesco, che da qualche settimana si fa chiamare con il suo nome di battesimo Rosalinda Cannavò. L'attrice proprio all'interno della casa e del reality ha ripercorso alcune tappe drammatiche della sua adolescenza, dallo stupro subito ad appena 12 anni all'anoressia e alle storie d'amore finte costruite a tavolino con Massimiliano Morra e Gabriel Garko.

Ora la rinascita, con tanto di striscione che nell'ultima settimana è volato attraverso un aereo: "Rosalinda sei una vera Fenice", era scritto. Nella puntata di venerdì 13 novembre è arrivato un toccante messaggio della madre: "Ti sei tolta tanti scheletri da dentro che ti hanno fatto stare malissimo - ha detto la donna - perdonami se non sono stata capace di capire il tuo dolore". Una dedica speciale, per una ragazza che sta trovando la sua dimensione proprio in queste settimane all'interno della casa.

