Tale e Quale show, Carlo Conti commosso fa i complimenti a Panariello per il libro sul fratello: "Che storie con Franchino"

13 novembre 2020 a

a

a

Piccolo momento fuori programma all'interno della puntata di Tale e quale show di venerdì 13 novembre. Dopo l'esibizione di Pago peraltro molto applaudita dai giudici, Carlo Conti - in collegamento da casa dopo essere guarito dal Covid - ha voluto fare i complimenti a Giorgio Panariello per il suo libro Sono mio fratello, dedicato appunto a suo fratello Franchino, morto in tragiche circostanze a Viareggio per ipotermia, abbandonato e lasciato solo dagli amici.

Tale e Quale Show stasera su Rai 1. Carlo Conti sta meglio e conduce da casa

Conti, visibilmente commosso, ha rivisto nel libro alcune scene vissute proprio insieme al protagonista Franchino e allo stesso Panariello. Anche Salemme si è congratulato con il collega di giuria e Giorgio quasi imbarazzato ma orgoglioso ha ringraziato. E' evidente come la storia sia stata raccontata con il cuore, una storia di vita che ha caratterizzato tutta la sua famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.