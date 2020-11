Tale e Quale show, Francesco Monte divide con Tiziano Ferro. I giudici apprezzano, ironia sul web | Video

13 novembre 2020 a

L'esibizione di Francesco Monte a Tale e quale show, che ha visto il ritorno di Carlo Conti come conduttore (da casa) dopo la guarigione dal Covid, ha suscitato reazioni contrastanti. Il modello si è esibito nell'imitazione di Tiziano Ferro nella canzone: "Il regalo più grande".

La performance è stata apprezzata dai giurati, Elena Sofia Ricci (giurata d'eccezione) e Vincenzo Salemme su tutti.

Ma i social hanno puntato più che altro sull'ironia, mettendo in risalto come il trucco non abbia valorizzato la prestazione generale di Monte.

E sul web subito si sono scatenati. Anche se Francesco Monte va apprezzato per il coraggio di interpretare un personaggio non così agevole da imitare.

