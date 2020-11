L'aria di domenica, Myrta Merlino ora sfida anche Lucia Annunziata. Ospiti e anticipazioni della prima puntata

13 novembre 2020 a

a

a

Su La7 la conduttrice Myrta Merlino si tuffa anche nella domenica. A partire dal 15 novembre, infatti, alle ore 14 andrà in onda con L'aria di domenica, la nuova trasmissione gemella de L'Aria che tira. "Non è il momento di restare soli dice Myrta Merlino e quindi di provare anche la domenica a ragionare su quello che ci aspetta". E' una sfida a Lucia Annunziata che alla stessa ora su Rai 3 va in onda con Mezz'ora in più. Per la sua trasmissione d'esordio Myrta Merlino avrà due ospiti importanti, come ha annunciato lei stessa. Saranno Claudio Amendola e il senatore Mario Monti. Merlino definisce Amendola l'uomo della porta accanto, mentre Monti è una "vera scoperta. Rigido ma con un lato spiritoso e diverso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.