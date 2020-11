L'Eredità, Bice anticipa Insinna sulla soluzione: beffa alla Ghigliottina di venerdì 13 novembre. "Grazie Jovanotti per la canzone" | Video

13 novembre 2020 a

Avesse pensato a Jovanotti e alla sua canzone memorabile "Le tasche piene di sassi", adesso la campionessa Bice de L'Eredità su Rai1 in onda stasera, venerdì 13 novembre 2020, avrebbe intascato quasi 19 mila euro.

La sua risposta alla prova finale a la Ghigliottina, per legare le cinque parole, per Bice è "lingua". Ma non è convinta davanti a un Flavio Insinna che si vede lontano un miglio che tentenna prima di dare la linea al Tg 1 delle ore 20. Non sembra quella della campionessa la risposta vincente e il conduttore passa in rassegna le parole: "Conoscere", "filetto", "guanciali", "sassi", "tutte".

Poi Bice lo interrompe prima di mostrare la risposta al pubblico: "ah, è tasche". E' sì. Quando arriva a "sassi", Insinna ringrazia Lorenzo Jovannotti, artista da Cortona per la grandissima canzone.

