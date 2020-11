Stasera in tv 13 novembre, sul Nove torna Fratelli di Crozza live: le anticipazioni | Video

13 novembre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento del venerdì sera con Maurizio Crozza nella prima serata del 13 novembre. Alle 21,30 andrà in onda Fratelli di Crozza live, all'interno del quale - con lo sfondo dell'attualità politica - darà vita a nuove divertenti imitazioni in questa quarta stagione. Intanto andiamo a rivedere il monologo dedicato al presidente della Regione Liguria, Toti.

Crozza analizza l’attualità sociale e politica con la sua satira. Figure istituzionali, da Mattarella a De Luca, viste con l'ironia, anche in tempi di Covid. In questa puntata il comico genovese ripercorrerà i dissidi che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, ovviamente in chiave satirica, soprattutto tra Regioni e Governo. Appuntamento sul Nove dalle 21,30.

