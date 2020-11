Stasera in tv 13 novembre, su Cielo il film L'iniziazione con Serena Grandi. La trama

13 novembre 2020 a

a

a

Prodotto nel 1986 in Italia, regia di Gianfranco Mingozzi, genere piccante. E' il film dal titolo L'iniziazione in programma stasera in tv, 13 novembre, su Cielo a partire dalle ore 21.15. Nel cast Serena Grandi, Claudine Auger, Marina Vlady, Virginie Ledoyen, Alexandra Vandernoot. La trama. E' l'estate del 1914 e Roger, 16 anni appena, trascorre le vacanze nella villa del padre, tra donne procaci e disinibite: la prosperosa cameriera, una matura contadina, la governante, un'altra cameriera, la sorella più grande e una zia zitella. Scoppia la prima guerra mondiale e Roger si ritrova ad essere l'unico uomo di casa circondato dalle donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.