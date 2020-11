Stasera in tv 13 novembre, su Rai 5 MillenniArts: il documentario di Luigi Pingitore. Le anticipazioni

13 novembre 2020 a

L'arte e i millennials stasera in tv, 13 novembre. MillenniArts alle ore 21.15. E' un documentario di Luigi Pingitore che il programma di Rai Cultura Art Night propone su Rai 5. Lo street artist Jorit, lo scultore Jago, la performance artist Virginia. Sono tre artisti di altrettante città, che vivono con approcci diversi l'arte. La loro visione viene raccontata in un unico flusso audiovisivo con magiche risonanze, differenze, strappi e tanto altro. Da un uomo che si arrampica su ponteggi traballanti e dipinge grandi ritratti di uomini famosi sui muri, a un trentenne che dedica ogni energia per scolpire il marmo, fino alla ragazza che passa molte ore in meditazione, sotto un albero, alla ricerca dell’elemento che potrà unire lei, gli altri e il mondo. A seguire Art Night propone il documentario di Craig e Brent Renaud, State of the Art, arte all'avanguardia.

