Stasera in tv 13 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis e The Rookie: la trama degli episodi

Appuntamento con le serie tv americane nella prima serata di Rai2 di venerdì 13 novembre. Alle 21,20 andrà in onda infatti Ncis, con l'ultima puntata della diciassettesima stagione. Solo 20 gli episodi della serie poi interrotta dal Covid. A seguire a partire dalle 22,10 ci sarà The Rookie, con la quindicesima puntata della seconda stagione.

L'ultimo episodio di Ncis si intitola Uss Arizona: la storia parla di un ladro singolare che s’introduce in casa dell’Ammiraglio Caplinger e sottrae la Purple Heart di sua figlia Julia, morta in Afghanistan. Nell’andare via, il ladro lascia un biglietto con l’indirizzo di un motel. La puntata di The Rookie, la quindicesima appunto della seconda stagione, si intitola Turno di notte: qui Donovan chiede alla ex moglie di aiutarlo, perché la figlia Lila ha degli incubi notturni e crede di vedere un’anziana donna che gira in camicia da notte, per la strada, con le mani insanguinate.

