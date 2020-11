Stasera in tv 13 novembre, su Rai 4 le ultime puntate della serie Warrior. Trama e anticipazioni

13 novembre 2020 a

Stasera in tv, 13 novembre, su Rai 4 dalle ore 21.20 le ultime puntate della serie Warrior, realizzata da Shannon, figlia di Bruce Lee, insieme a Justin Lin e l'Hbo. La Rai l'ha proposta in chiaro. Tre gli episodi di oggi. L'ottavo della serie si intitola Non ci pagano abbastanza per pensare: la guerra tra bande a Chinatown è ormai sempre più vicina al sindaco che sostiene le idee anti cinesi. Ma c'è chi cerca di favorire la pace. La nona puntata è Chinese Boxing. La gente assiste al duello tra Li Yong e Ah Sahm per il commercio di oppio. Mai Ling viene eletta come il nuovo leader della Long Zii e uccide uno dei suoi subordinati che non è d’accordo. Infine Nel caos nascono le opportunità: dopo aver appreso del giro di vite da parte della polizia, Mai Ling affronta Zing per l’attacco della sua banda all’agente Lee. Zing rivela di essersi alleato con Mai Ling.

