Pomeriggio5, Barbara D'Urso ricorda Stefano D'Orazio. La moglie Tiziana: "Non me l'hanno fatto neanche salutare" | Video

Un momento di commozione a Pomeriggio5 nella puntata di venerdì 13 novembre. Barbara D'Urso infatti ha annunciato che Stefano D'Orazio sarà ricordato con un Drive In tutto particolare nella puntata di domenica di Live Non è la D'Urso con parte dei Pooh e altri amici. "Lo ricorderemo anche con il sorriso, come Stefano merita", ha detto la conduttrice che tra l'altro è stata la testimone di nozze al matrimonio di D'Orazio con Tiziana Giardoni.

Proprio lei si è raccontata in una toccante intervista al Corriere della Sera: "Non l’ho potuto salutare, né fargli una carezza: lui ne aveva bisogno, perché noi ci addormentavamo così", ha affermato la moglie del batterista. "Non riesco a cancellarer la notte in cui ho visto Stefano per l'ultima volta - ha aggiunto - Aveva 39 e mezzo di febbre, se ne è andato con il 118 guardandomi impaurito e perso".

