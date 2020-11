Stasera in tv 13 novembre, su Iris in seconda serata c'è Changeling: il film di Clint Eastwood con Angelina Jolie e John Malkovich. La trama

13 novembre 2020 a

Stasera in tv, 13 novembre, su Iris dalle ore 23.50 è in programma il film dal titolo Changeling. Genere drammatico, realizzato nel 2008, vede alla regia Clint Eastwood. Importante il cast: Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Jeffrey Donovan, Michael Kelly (II), Devon Conti, Eddie Alderson, Gabriel Schwalenstocker, Jason Ciok, Colm Feore, Devon Gearhart, Geoffrey Pierson, Gattlin Griffith. La trama. E' il 1928. Una centralinista di Los Angeles torna a casa e scopre che suo figlio di appena nove anni è scomparso. Dopo mesi la polizia le riporta un ragazzino che secondo loro è il suo, la donna non lo riconosce e cerca di far riprendere le ricerche.

