Stasera in tv 13 novembre, su Rai Movie c'è Autumn in New York: il travolgente amore tra Richard Gere e Winona Ryder. La trama

E' lo splendido e drammatico Autumn in New York il film in programma stasera in tv, venerdì 13 novembre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Si tratta di una produzione statunitense dell'anno duemila, regia a cura di Joan Chen, vede tra gli attori protagonisti Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch. La trama. Lui è un uomo di 48 anni, lei ne ha appena 22. Nasce un amore travolgente, per quanto siano diversi l'uno dall'altra e la differenza d'età sia addirittura di 26 anni. Purtroppo però lei ha una malattia incurabile, il vero grande nemico del loro immenso amore.

