Stasera in tv 13 novembre, su Rai Premium la replica de Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi

Stasera in tv, 13 dicembre, su Rai Premium la prima serata è dedicata alla replica de Gli orologi del diavolo, fiction che sta andando in onda su Rai 1, dove sono state già trasmesse le prime puntate che hanno ottenuto un grande successo. I protagonisti sono Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Inizio alle 21.20. E' la storia di Gianfranco Franciosi, presunto testimone di giustizia. La trama. Marco Merani (Fiorello) è un mago dei motori marini, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per il trasporto della droga. Due uomini si presentano nel suo cantiere per chiedere di continuare con quel lavoro, Marco, invece, accetta di aiutare la polizia. Ma la sua vita cambierà radicalmente.

