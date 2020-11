Stasera in tv 13 novembre, su Italia1 Roberto Giacobbo conduce Freedom Oltre il confine: le anticipazioni

13 novembre 2020 a

Appuntamento con la divulgazione di Freedom Oltre il confine nella prima serata di Italia1 di venerdì 13 novembre. Alle 21,20 andrà in onda infatti la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo. Una puntata con servizi su Francia, Trapani, Verona e altro ancora.

Possibile che un uomo vissuto nel ‘500 sia riuscito a predire quanto sarebbe accaduto nei secoli successivi fino ai giorni nostri? Freedom si è recato in Francia, a Salon de Provence, nel paese di Nostradamus, per rispondere a questa domanda. E poi il legame dei nazisti con il lago di Garda: le telecamere di Freedin entreranno in un tunnel utilizzato per sviluppare alcune armi sperimentali e capire cosa è possibile ricostruire oggi degli eventi che avrebbero potuto ribaltare gli esiti della seconda Guerra mondiale. E ancora un relitto affondato al largo del mare di Trapani, relitto che trasportava libri molto particolari. Infine a Verona, con novità legate ai Templari. Appuntamento su Italia1 dalle 21,20.

