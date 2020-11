Uomini e donne, Gemma Galgani rivede Biagio ma si arrabbia con lui per gelosia. E così balla con la new entry Maurizio

13 novembre 2020 a

a

a

Una uscita che però non si è conclusa nel migliore dei modi quella tra Gemma Galgani e Biagio nella puntata di Uomini e donne di venerdì 13 novembre. Quest'ultimo ha ricercato la dama di Torino, che però si dimostra gelosa del cavaliere napoletano. Gemma infatti critica sia Sabina che Maria, con cui l'uomo si sente ancora.

Uomini e Donne, Tina in quarantena in collegamento contro Gemma: "fate entrare la mummia". Biagio bacia anche Sabina

Ed è a questo punto che Gemma punta il dito contro Biagio: "Non è sincero, mi dice che ha cancellato il numero di Maria e poi continua a sentirla”. Per questo la Galgani resta indecisa sul fatto di proseguire o meno la frequentazione con il napoletano. E così chiede di ballare con Maurizio, corteggiatore new entry per il trono over 50.

