Uomini e donne, Roberta delusa da Michele: "Non sei un vero uomo". Anche Armando attacca il cavaliere | Video

13 novembre 2020 a

a

a

Inizio di puntata incentrato sulla storia tra Michele e Roberta a Uomini e donne di venerdì 13 novembre. I rapporti sembrano essersi raffreddati tra i due dopo l'audio rubato in cui il cavaliere criticava tutte le dame.

Ora Roberta si è detta delusa e non vuole addirittura sentire cosa abbia da dire il cavaliere over. Michele tuttavia cerca di minimizzare l'accaduto e vuole tutta l'attenzione da parte della donna, che però non sembra convinta.

"Non mi hai neanche cercata - ha sottolineato - un uomo si dissocia da una cosa del genere". Il riferimento è alle offese ricevute da Roberta sui social alle quali Michele non ha replicato.

Interviene pure Armando, che attacca il cavaliere: "Eri tanto impegnato in palestra? Perché non l'hai chiamata?", le ha chiesto. Insomma, Michele sembra accerchiato e la storia con Roberta è ormai al capolinea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.