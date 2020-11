Stasera in tv 13 novembre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip: entra Selvaggia Roma, in lizza pure Malgioglio e Iannone

13 novembre 2020 a

Appuntamento con il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale5 venerdì 13 novembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini vedrà come sempre numerosi colpi di scena durante la diretta a partire dalle 21,20. Innanzitutto non ci sarà alcuna eliminazione nonostante la nomination tra Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Chi perde sarà il primo nominato per lunedì 16. Previsto anche l'ingresso nella casa di Selvaggia Roma, un personaggio che creerà molto scompiglio all'interno del gruppo: l'ex tentatrice di Temptation Island è stata fidanzata con Pierpaolo Pretelli (molto vicino a Elisabetta Gregoraci, sua nemica giurata), ed Enock Barwuah.

Inoltre sui social sta continuando a spopolare con selfie piccanti. Possibili tuttavia ulteriori nuovi ingressi nei prossimi giorni: si parla di Cristiano Malgioglio e addirittura Andrea Iannone, squalificato per 4 anni per doping e che quindi dovrà stare forzatamente lontano dal motociclismo. Infine non è escluso che verrà affrontato il tema della squalifica di Stefano Bettarini, che ha sparato a zero sugli autori del programma dopo la decisione di estrometterlo dalla casa a causa dell'espressione blasfema pronunciata in diretta. Appuntamento dalle 21,20 circa.

