Matrimonio a prima vista Italia 2020, Andrea divorzia da Nicole e va con Sitara: i fan di Ghiselli dicono "no" allo scambio di coppia

Martedì 17 novembre su Real Time la scelta finale delle tre coppie e i "rumor" su un colpo di scena scaldano il web

13 novembre 2020 a

Il finale a sorpresa di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che andrà in onda sul Canale Real Time con la puntata in prima serata di martedì 17 novembre, scatena in queste ore i fan di Andrea Ghiselli, il giovane ristoratore pesarese sposato con Nicole Soria. Un matrimonio fra sconosciuti, come per le altre due coppie dell'esperimento sociale (Gianluca e Sitara e Luca e Giorgia) che è un docureality seguitissimo in tv,

I rumors parlano di un divorzio fra il marchigiano Andrea e la milanese Nicole, mentre sarà una sola la coppia a "dire sì". Di più, gli spoiler indicano un colpo di scena terminata la trasmissione: Andrea avrebbe una relazione con Sitara divorziata da Gianluca. I diretti interessati non possono parlare fino alla fine del programma, ma sui social ci sono i fanpage. Quello di Andrea Ghiselli è. stato sommerso di commenti all'uscita della notizia. Su Instagram, ecco alcuni commenti che mediamente bocciano Sitara e promuovo Nicole: "Perché continuano a dire che Andrea andrà con sitara? E vero spero di tantissimo di noooo", "anche io spero non sia con Sitara...io le vedo bene con Nicole" e poi ancora: "Andrea e Nicole 2 mondi opposti, però Nicole è adorabile... Sitara boh! Non mi convince".

La resa dei conti è comunque vicina. Martedì sapremo.

