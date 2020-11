Beautiful, anticipazioni di venerdì 13 novembre: Steffy accusa il fratello Thomas. Wyatt vuole Sally, ma rispunta Flo

13 novembre 2020 a

a

a

Per Beautiful altra puntata ricca di colpi di scena come di consueto quella di venerdì 13 novembre. Dopo essere stata da Flo, Steffy va in ospedale da suo fratello Thomas e lo accusa di averle rovinato la vita: ha perso la sua bambina, Kelly ha perso una sorella e ha rovinato anche la relazione con Liam. Lo accusa poi di aver usato Douglas per il suo egoismo. Non riuscirà a perdonarlo per il male che le ha fatto.

Anticipazione Beautiful dall'America: arriva un nuovo personaggio femminile

Intanto Ridge informa Brooke che a Flo è stata data l’immunità per aver aiutato la polizia ad arrestare Reese Buckingham. La ragazza torna in libertà e torna a casa dalla madre. Shauna poi spinge la figlia a riconquistare Wyatt. Ma lo Spencer sta cercando a sua volta di riconquistare la fiducia di Sally. Flo va da Wyatt per chiedergli perdono. Appuntamento alle 13.40 su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.