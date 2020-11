Uomini e donne, anticipazioni 13 novembre: la sfilata di Roberta conquista tutti. E arriva il 10 anche di Michele

13 novembre 2020 a

Ancora colpi di scena nella puntata di venerdì 13 novembre di Uomini e donne, in onda dalle 14,45 su Canale5 e condotto come sempre da Maria De Filippi. Dopo le storie di Sophie Codegoni con Antonio e Matteo, si passerà al capitolo di Aurora Tropea: la dama avrà l'ennesima discussione con Gianni Sperti, ormai un'abitudine per gli appassionati del programma. Aurora chiuderà la conoscenza con il signor Giancarlo.

Uomini e Donne, ecco l'audio di Michele: critiche a tutte le dame. Caos in studio, Tina attacca Roberta: "Non ti riconosco" | Video

Ci sarà infine la sfilata, dal titolo Un sogno d'amore: le dame del trono Over sfileranno per il cavaliere e Roberta Di Padua si prenderà tutti i riflettori. Per lei tanti 10, tra cui quello di Michele Dentice. Tra di loro sguardi appassionati e seducenti. Chissà se tra i due tornerà il sereno.

