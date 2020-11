Matrimonio a prima vista, Sitara sempre più insopportabile per Gianluca: e parte l'ironia social | Foto

13 novembre 2020 a

a

a

Continuano a far discutere le dinamiche legate a Matrimonio a prima vista, il programma in onda su Real Time. Dopo la puntata di mercoledì 11 novembre i social sono impazziti principalmente sulle dinamiche di coppia tra Gianluca e Sitara.

La donna tende sempre a comandare e soprattutto spiattella i difetti di Gianluca in ogni occasione: secondo Sitara il carattere troppo accondiscendente ed evasivo di lui non è compatibile con il suo temperamento aggressivo e, per alcuni versi, prepotente.

In una circostanza pure Luca glielo ha fatto notare, ma anche in questo caso Sitara si è indispettita, dimostrando di non poter sopportare alcuna obiezione nei suoi confronti. Gianluca dal canto suo è sul punto di esplodere ma ha sempre - proprio per il suo carattere - deciso di trattenersi. Ma la separazione tra i due sembra davvero inevitabile.

Tanto che le indiscrezioni future parlano di un tradimento di Sitara addirittura con Andrea, pure lui in rotta con Nicole.

