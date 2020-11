Uomini e donne, anticipazioni 13 novembre: Sophie invia sms a Matteo ma sbaglia destinatario. Bufera con Antonio

13 novembre 2020 a

Colpi di scena assicurati nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda venerdì 13 novembre su Canale5 con la conduzione ovviamente di Maria De Filippi. Occhi puntati sulla giovane e sexy tronista Sophie Codegoni, che è andata in esterna con Antonio. La ragazza è uscita in esterna con due ragazzi: Antonio, new entry della scorsa settimana, e Matteo, il ragazzo che ha saputo catturare l'interesse di Sophie.

La ragazza si è trovata molto bene con entrambi e nel corso della settimana si è scambiata alcuni messaggi con Antonio credendo però che fosse Matteo. Momento assolutamente divertente che non è piaciuto ovviamente ad Antonio. Alla fine delle esterne Sophie sceglierà di ballare con Matteo. Insomma, una nuova storia sta prendendo decisamente piede a Uomini e donne.

