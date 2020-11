Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a cavalcioni su Pretelli: "Ma preferisco stare sotto". E Selvaggia Roma la attacca sui social | Video

13 novembre 2020 a

Momenti hot nella casa del Grande Fratello Vip. E di questi momenti se ne è parlato nella puntata di venerdì 13 novembre a Mattino5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci. Nel corso del programma è stato mandato in onda un filmato nella casa in cui Elisabetta Gregoraci si mostra in versione seducente con Pierpaolo Pretelli, e lo fa mettendosi a cavalcioni sopra di lui.

Poi però si lascia andare a una frase ancora più sexy: "Preferisco stare sotto", ha detto in maniera ironica ma non troppo. Al rientro in studio Federica Panicucci ha poi fatto vedere le dichiarazioni social di Selvaggia Roma (in procinto di entrare nella casa tra venerdì 13 e lunedì 16 novembre) sulla showgirl ex moglie di Briatore, coinvolgendo pure Stefano Coletti, flirt passato della stessa Gregoraci: "Ricapitolando, mano sul cuore, ha una persona fuori, poi però si mette al galoppo di Pretelli, molto interessante", ha scritto Selvaggia Roma, sempre più popolare sui social.

Il suo imminente ingresso metterà davvero scompiglio nella casa.

