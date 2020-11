Stasera in tv 13 novembre, su Rai Storia il film Il pugile del Duce. La trama

13 novembre 2020 a

Stasera in tv, 13 novembre, su Rai Storia è in programma il film dal titolo Il pugile del Duce nell'ambito del ciclo Italiani. Inizio alle ore 22.10. E' la storia di un pugile tecnicamente perfetto, agile, intelligente, potente. Parlava tre lingue ed era italiano e forse fascista. Eppure per gli italiani il colore scuro della sua pelle faceva la differenza. Era Leone Jacovacci. La sua è una storia dimenticata che pochi conoscono e che potrebbe restituire a Jacovacci il posto che merita nello sport italiano, ma che permette anche una riflessione sul nostro presente, venato di tracce di razzismo strisciante. Anche se aveva tutte le carte in regola per entrare nella storia del pugilato, il Fascismo lo ha cancellato, come testimoniato dal filmato dell’Istituto Luce dell’incontro del 24 giugno del 1928, manomesso e tagliato sulla parte finale dove il pugile di colore venne incoronato campione d’Europa. Il film racconta parallelamente il motivo per cui Mauro Valeri, sposato con una etiope, ha riscoperto Leone Jacovacci.

