Gianluca Vacchi nel mirino, Mirko Scarcella replica alle sue critiche e alle accuse de Le Iene con un video di tre ore

13 novembre 2020 a

a

a

Clicca qui per vedere il video di Mirko Scarcella.

Ormai è una guerra vera e propria quella tra Mirko Scarcella, l'inviato Gaston Zama de Le Iene, alcuni precedenti clienti di Scarcella, in particolare Gianluca Vacchi. L'imprenditore aveva criticato duramente il guru di Instagram, sostenendo che era soltanto il suo portaborse e non la mente dietro al suo successo. Secondo le Iene diversi professionisti si erano affidati a Scarcella "per incrementare i follower su Instagram seguendo il suo algoritmo segreto, ma in molti hanno bloccato le consulenze per il sospetto che fossero comprati. Anche Gianluca Vacchi sarebbe finito nella sua rete". Ora è Scarcella che replica e lo fa con un video di tre ore in cui racconta tutte le sue verità: "Avete cercato di rovinarmi, dipingendomi come la persona che non sono. Avete messo in pericolo la mia famiglia. Avete sotterrato il mio lavoro, la mia passione, i miei sacrifici. Mi avete dato in pasto all’odio e alla violenza solo per fare audience. Ma oggi tutti hanno scoperto la verità. Grazie a Dio avevo le prove contro ognuna delle falsità che avete detto". Clicca qui per vedere il video di Mirko Scarcella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.