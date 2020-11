Cambio moglie 2: su Nove cani, ballo, palestra e divano: lezioni finali dopo lo scambio di coppia | Video

Nuovo appuntamento con l'esperimento sociale

Cambio moglie 2 su Nove. E' andata in onda una nuova puntata, giovedì 12 novembre 2020. Protagomiste due coppie che sono all'opposto. Bettain abitano a Vallelaghi, in provincia di Trento. Federico lavora come elettricista e Martina è una pin up. Sono insieme da 4 anni e si sono conosciuti in un sito di incontri. Amano il divanning, ovvero trascorrere il tempo libero sul divano con bibite e pop corn. Hanno due gatte e una palestrina dismessa.

A Savignano sul Rubicone, in Romagna, abitano i Pilato. Luca lavora come magazziniere mentre Erika fa la bancaria. Con loro vivono la figlia Jennifer e quattro cani. .Lei Miss Mamma, Papà più bello d’Italia, stanno insieme da quando erano adolescenti.

Passano sette giorni con lo scambio di mogli e una volta riuniti, Federico e Martina tentano di spiegare a Luca che sta trascurando troppo sua moglie. Luca ha riconosciuto e compreso i suoi errori e le ha promesso di cambiare nell'aiuto a casa e nell'amore per il ballo.

Luca e Erika hanno fatto comprendere all’altra coppia che si deve risvegliare con più vitalità e movimento.

