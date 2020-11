Matilde Brandi, dopo il Grande Fratello la crisi con il marito Marco: "Non funziona, ma le figlie resteranno con me"

12 novembre 2020 a

Dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip, la crisi con il marito. Per Matilde Brandi il periodo non è certo dei migliori ed è lei stessa a confessare il momento di difficoltà con Marco Costantini: "Non c'è quadra, c'è qualcosa che non funziona", ha affermato. Tuttavia già durante la sua presenza nel reality la ballerina aveva manifestato un po' di insofferenza verso la carenza di attenzioni da parte del marito: "C'è una crisi che dobbiamo capire e superare - ha spiegato in un'intervista a Nuovo -. Quando ho bisogno di lui c'è sempre, non mi ha fatto mai mancare nulla. Magari è introverso, non è un persona che dà abbracci e baci, ma a modo suo mi ha dato e mi dà tanto amore".

Ma i problemi restano tutti: "Dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere - ha sottolineato - le mie figlie resteranno con me. Ma prima bisogna tentarle tutte". Il finale tuttavia sembra già segnato.

