L'Eredità, Flavio Insinna illude la campionessa Ambra alla Ghigliottina: "Bella parola di questi tempi". Ma la risposta era un'altra

L'Eredità su Ra1 di giovedì 12 novembre 2020. La campionessa è giovane e ben istruita, si chiama Ambra e dà come parola a legare le cinque della prova finale della Ghigliottina, quella di "comunità"

Flavio Insinna commenta: "Comunità, una parola straordinariamente bella, specialmente in questo periodo. Una comunità che si aiuta". Il conduttore commenta la scelta della parola che Ambra ha scelto per la Ghigliottina a legare le cinque del popolare gioco della rete ammiraglia Rai, che anticipa il tg delle ore 20, che sono "voto", "lode", "entrare", "ordine" e "bene". La parola non è "comunità" come soluzione ma 'merito'. Per la cronaca c'erano in palio poco più di 14 mila euro.

