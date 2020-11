Fiorella Mannoia, prima volta a Le Iene. Messaggio ai negazionisti del Covid: "Mettetevi queste ca**o di mascherine" | Video

12 novembre 2020 a

a

a

Prima volta a Le Iene per Fiorella Mannoia. La cantante infatti sarà protagonista nella puntata di giovedì 12 novembre di una intervista nel collaudato stile del programma in onda su Italia1. La Mannoia ha scritto il suo ultimo disco Padroni di niente in pieno lockdown (a marzo e aprile) e di fronte alle domande de Le Iene di certo non le ha mandate a dire.

A cominciare dal cognome Mannoia: "In tanti mi dicevano di cambiarlo, ma me lo sono tenuto nonostante le battute", ha detto. Poi in tema di Covid si è rivolta così ai negazionisti: "Siete la minoranza, per rispetto nostro che siamo la maggioranza - ha affermato - mettetevi ste ca**o di mascherine". Onesta e sincera come sempre, Fiorella Mannoia. L'intervista integrale nella puntata di giovedì 12 novembre dalle 21,20 su Italia1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.