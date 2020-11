Stasera in tv giovedì 12 novembre su Rai3 in prima visione "Stronger – Io sono il più forte": trama e trailer

Diretto da David Gordon Green con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson

Un film avvincente e appassionate, in prima visione su Rai3 stasera giovedì 12 novembre, alle 21.20: “Stronger – Io sono il più forte”, con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson.

La pellicola del 2017 racconta l'appassionante storia di Jeff Bauman, un uomo comune, diventato un simbolo di speranza e di forza non solo per la sua città ma per il mondo intero in seguito al noto attentato della maratona di Boston. Il 27enne Jeff era alla maratona per provare a riconquistare l'amore della sua ex-ragazza Erin. È lì al traguardo ad aspettarla quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto all'inizio…

