Stasera in tv 12 novembre, sul Nove l'esperimento sociale di Cambio moglie: le anticipazioni

Esperimento sociale, tra reality e documentario, nella prima serata di giovedì 12 novembre sul Nove. Dalle 21,30 infatti andrà in onda Cambio moglie, un particolare esperimento sociale appunto in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo. Nella puntata di stasera protagoniste sono la famiglia Pilato di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), divisa tra sport e quattro cani, e la sedentaria famiglia Battain di Vallelaghi (in provincia di Trento), amante del relax e del “divaning”. Questa puntata rientra negli episodi della seconda stagione, che durerà fino al 26 novembre con altri due appuntamenti che riguarderanno altre due famiglie.

