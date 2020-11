Porta a porta, il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa stasera 12 novembre 2020 su Rai1

12 novembre 2020 a

a

a

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà ospite questa sera, giovedì 12 novembre 2020 alle ore 23.40 su Rai1 a “Porta a porta”. Matteo Salvini verrà intervistato da Bruno Vespa. Il programma di approfondimento della rete ammiraglia della Rai, avrà come tema centrale, le misure per fronteggiare la seconda violenta ondata di Coronavirus in Italia e segnatamente l'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte.

Col leader Carroccio verranno di certo affrontate tematiche di attualità a 360 gradi. La presenza di Matteo Salvini a Porta a porta è stata ufficializzata dalla Rai in un comunicato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.