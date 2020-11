Stasera in tv 12 novembre, su Tv8 Tom Cruise e Cameron Diaz in Innocenti bugie: cast, trama e trailer | Video

12 novembre 2020 a

Dal regista James Mangold, autore di Ragazze interrotte, Quando l'amore brucia l'anima e Quel treno per Yuma, in prima serata giovedì 12 novembre su Tv8 un film tra azione e commedia con protagonisti Cameron Diaz e Tom Cruise, che si ritrovano insieme sul set dopo Vanilla Sky. Questo il trailer del film.

La trama è incentrata sulla vita di June Havens (Cameron Diaz), che procede tranquilla fino a quando la donna non incontra il misterioso Roy Miller (Tom Cruise). Lui, bello e affascinante, si rivela ben presto una spia internazionale e finirà per trascinare la povera June in una rocambolesca avventura intorno al mondo. Nel cast anche Viola Davis, Jordi Mollà, Celia Weston, Gal Gadot, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Dale Dye, Jack O'Connell, Marc Blucas, Falk Hentschel, Lennie Loftin, Maggie Grace e Rich Manley. Appuntamento dalle 21,30.

