Stasera in tv 12 novembre, su Rai2 le serie americane di Fbi e 9-1-1: la trama degli episodi

Torna l'appuntamento in prima serata su Rai2 con le serie tv americane giovedì 12 novembre. Alle 21,20 andrà in onda il ventiduesimo episodio della prima stagione di Fbi, a seguire doppio appuntamento con la seconda stagione di 9-1-1, settima e ottava puntata. Per quanto riguarda Fbi, la puntata si intitola La vita è breve per i vivi: qui la storia parte da Angela Perez, direttrice finanziaria di una compagnia alberghiera, che viene uccisa da Carlos Sanchez, un sicario che opera per ordine di Ernesto Moya, il capo del cartello della droga di Juarez, città messicana.

Per 9-1-1 due episodi. Nel primo, vale a dire il settimo della seconda stagione intitolato Fantasmi, Bobby e la sua squadra prestano soccorso a un escursionista che è caduto dalla scogliera nella spiaggia di Palos Verdes dopo aver ricevuto una chiamata dì emergenza. L’uomo riesce a salvarsi anche se dichiara di non aver fatto nessuna chiamata, tra l’altro proprio sulla spiaggia trovano le ossa di un uomo. Hen scopre che suo padre, che l’ha abbandonata quando aveva nove anni, è in coma, ormai è vivo solo perché è attaccato a delle macchine, spetta a Hen decidere se staccare la spina o no. Carla e Eddie decidono di iscrivere Christopher in un’ottima scuola, ma gli insegnanti ci terrebbero a conoscete pure la madre del bambino, ovvero Shannon, che da più di un anno ha abbandonato Eddie e il figlio. Nell'ottavo episodio, intitolato Il vero Buck, quest'ultimo è ormai ufficialmente single ma non è più quello di una volta, non vuole più avvicinarsi a una donna solo per avere una relazione fisica. Buck e Chimney vanno a un bar, e vengono raggiunti da Maddie, ma non è stato Buck a invitarla. Al bar Buck ha modo di rivedere Taylor, e i due fanno sesso nel bagno. Quando Buck cena insieme a Chimney e Maddie, fa notare all’amico e alla sorella che loro due, benché sostengano dl essere solo amici, si comportano come se fossero una coppia, generando un po’ di imbarazzo tra i due. Sta nascendo qualcosa? Appuntamento dalle 22,05 su Rai2.

