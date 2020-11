Uomini e Donne, Gianluca De Matteis se ne dopo che Gabriella lascia lo studio: "Una ragazza che a me piace"

12 novembre 2020 a

Gianluca De Matteis lascia lo studio di Uomini e Donne nella puntata di giovedì 12 novembre 2020. Succede dopo che Gabriella abbandona la trasmissione nel finale del dating show andato in onda oggi su Canale 5.

“Gabriella cosa vuoi fare?“, chiede Maria De Filippi. “Vado via. Il fatto di piacergli più delle altre non mi basta”, risponde la corteggiatrice. “Dove vai? A me piaci tu come donna e per quella che sei”, insiste Gianluca, visibilmente in difficoltà di fronte alla decisione della corteggiatrice. Gabriella, però, non cambia idea e Gianluca lascia lo studio per provare, probabilmente, a farla restare. In esterna i due si erano confrontati duramente.

