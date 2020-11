Piazzapulita su La7, il contagio nelle residenze per anziani: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli 12 novembre 2020

12 novembre 2020 a

a

a

Nuovo appuntamento con Piazzapulita su La7, stasera giovedì 12 novembre 2020. Tra gli ospiti di Corrado Formigli sono stati annunciati il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, Il professore di Public Health dell'Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, la scienziata e Senatrice a vita Elena Cattaneo, il professor Tito Boeri, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Gad Lerner, Francesca Nava, Antonio Padellaro e Federico Rampini.

I dubbi e le esitazioni del Governo su un nuovo lockdown e le critiche delle opposizioni. Esiste un’altra via per gestire l’emergenza? E, nel frattempo, il contagioriesplode anche nella solitudine delle residenze sanitarie per anziani, sono questi temi al centro della nuova puntata di stasera.

