Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna da single e spiega in studio perché è finita con Ida e balla con Giulia

Alla fine balla al centro dello studio con Giulia. E' la scelta di Riccardo Guarnieri, tornato a Uomini e Donne, oggi giovedì 12 novembre 2020, su Canale 5. Davanti a Maria De Filippi, Riccardo parla della fine dell'amore con Ida Platano.

"Una persona - dice nello studio del dating show - le raccontato cose che sono state motivo di discussione e io non sono mai riuscito a superare queste discussioni. Lei a questa persona dice di non aver mai creduto. Però mi ha attaccato su tutto. Poi arrivi a un punto che dici basta."

Maria De Filippi gli chiede se ora è in buoni rapporti con lei. "No, per niente. Lei comunque mi ha detto che voleva del tempo, è successo all'inizio di maggio e la cosa è andata a scemare." Ora eccolo e chiede di ballare con la bella Giulia.

