Miriam Leone, seno nudo in autoisolamento: la posa è da infarto. Sguardo sexy mentre apre il maglione | Foto

Miriam Leone fa impazzire i social. La splendida attrice infatti ha pubblicato uno scatto mozzafiato su Instagram, nel quale è immortalata con indosso soltanto un maglione. Eloquente la didascalia che accompagna l'immagine: "Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento", ha scritto Miriam, riferendosi all'indumento evidentemente del suo compagno, il dj Paolo Carullo, con cui è fidanzata da circa un anno. Il seno che si intravede ha letteralmente mandato in delirio i followers. "Illegale in 147 stati", ha scritto un utente.

Il tutto corredato da sguardo ammiccante: insomma, una foto che dimostra come Miriam Leone sia diventata una bomba sexy pazzesca, una caratteristica accompagnata dalle indubbie qualità nella recitazione. E' chiaro che dopo questa foto il fidanzato dell'attrice sia uno degli uomini più invidiati d'Italia e non solo.

