Uomini e Donne, Tina in quarantena in collegamento contro Gemma: "fate entrare la mummia". Biagio bacia anche Sabina

Tina Cipollari in collegamento nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 12 novembre 2020 su Canale 5. Venuta a contatto con una persona positiva al Coronavirus, Tina partecipa alla trasmissione da remoto e chiede subito della nemica Gemma Galgani: "Fate entrare la mummia", dice riferendosi alla dama di Torino. Maria De Filippi manda in onda le esterne di Gemma (una al mare) con Biagio. "Un viaggio nel sentimento - dice lei in studio - a me piace, E' pieno di energia. A me fa piacere rivedere il mare poi, siamo stati molto bene insieme. Una bellissima luna rossa." Poi però si scopre in studio che Biagio lascia lei verso le ore 18 quindi cena con Sabina. Biagio confessa baci e coccole anche con Sabina.

