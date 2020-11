X Factor 2020, Alessandro Cattelan non sarà sul palco stasera 12 novembre: il messaggio per il capitano. Fedez ospite

12 novembre 2020 a

a

a

Alessandro Cattelan non ci sarà stasera giovedì 12 novembre 2020 sul palco di X Factor. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social della trasmissione. Sarà ancora Daniela Collu come avvenuto giovedì scorso.

X Factor, silenzio su condizioni di Alessandro Cattelan. Ospiti Fedez e Purple Disco Machine

Non sono stati comunicati i dettagli delle sue condizioni di salute, e dunque non si sa se Cattelan sia ancora positivo o meno,

Per stasera ospiti di eccezione col ritorno di Fedez sul palco di X Factor a due anni di distanza dalla sua ultima esperienza come giudice del programma, iniziata nel 2014. Oltre al rapper, che proporrà il singolo Bella storia, ci saranno Purple Machine e Sophie & The Giants con la hit Hypnotized.

Una puntata di emozioni e un messaggio nel tweet che riguarda il capitano: "Ma chissà che non ci faccia una sorpresa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.