Ballando con le stelle, Bruno Vespa ballerino per una notte per le semifinali: tornano Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

12 novembre 2020 a

a

a

Sarà Bruno Vespa il Ballerino per una notte a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 14 novembre, valevole per la semifinale della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Una puntata che vedrà anche il ritorno in pista di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che cercheranno in tutti i modi il ripescaggio

Ballando con le stelle 2020, le coppie in semifinale. Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano al ripescaggio

Il noto giornalista di Rai1 e conduttore di Porta a porta avrà l'occasione di presentare il suo nuovo libro: "Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)". E chissà se ci sarà spazio per un siparietto con Alessandra Mussolini, nipote del Duce e concorrente del talent show, e Selvaggia Lucarelli, non proprio benevola nei confronti dell'ex parlamentare. Il libro di Bruno Vespa parla di due dittature, quella fascista e quella che stiamo vivendo noi in questo periodo legata all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Appuntamento sabato 14 novembre dalle 20,40 su Rai1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.