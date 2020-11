Stasera in tv giovedì 12 novembre 2020 seconda serata: "Miracle Workers: Dark Ages" su Italia1, anticipazioni

12 novembre 2020 a

Stasera giovedì 12 novembre in seconda serata su Italia 1, nuovo appuntamento in prima assoluta con “Miracle Workers – Dark ages”, la serie tv targata TBS (canale Turner, gruppo WarnerMedia) con Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Karan Soni, Geraldine Viswanathan e Peter Serafinowicz.

Miracle workers nasce come una serie antologica, ogni stagione è a sé stante e dopo il paradiso e il pericolo della possibile distruzione della terra, i nostri protagonisti si trovano ora nel Medioevo. Miracle Workers: Dark Ages è una storia medievale sull'amicizia, la famiglia e il tentativo di non essere assassinato o peggio ancora decapitato. Miracle Workers: Dark Ages è il racconto di un gruppo di abitanti di un villaggio medievale che cercano di rimanere positivi in un'epoca dove regna la disuguaglianza, la differenza di classi sociali, la scarsa assistenza sanitaria e una diffusa ignoranza.



