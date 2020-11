Ascolti tv mercoledì 11 novembre, Italia-Estonia vince la serata: ma All Together Now sfiora il 16% di share

12 novembre 2020 a

Successo non solo in campo ma anche in tv per la Nazionale. L’amichevole di calcio Italia-Estonia con 4.162.000 telespettatori e il 15,72% di share ha conquistato gli ascolti della prima serata di mercoledì 11 novembre. Su Canale5 All Together Now ha totalizzato 3.289.000 telespettatori con il 15,97%. Terzo gradino del podio per Chi l’ha visto? che su Rai3 ha interessato 2.252.000 telespettatori e uno share del 10,49%.

Su Rai2 Il sole a mezzanotte ha ottenuto 1.797.000 telespettatori e il 7,24% di share, mentre Italia1 con Sherlock Holmes ne ha registrati 1.450.000 pari al 6,62%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale è stato visto da 886.000 telespettatori con il 4,07% di share e Atlantide su La7 ha totalizzato 687.000 telespettatori e il 3,59%. Tv8 con X Factor ha interessato 503.000 telespettatori pari al 2,68% mentre Nove con L’Assedio chiude la classifica degli ascolti del prime time con 428.000 telespettatori e l’1,91% di share.

