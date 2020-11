Stasera in tv 12 novembre, su Rai1 c'è Doc Nelle tue mani. Trama e anticipazioni, Andrea Fanti nella bufera

12 novembre 2020 a

Torna l'appuntamento del giovedì sera con la fiction su Rai1 in prima serata. Alle 21,20 andrà in onda infatti il penultimo episodio di Doc Nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero protagonista. L'attore interpreta un medico che si ritrova con un’amnesia parziale che gli cambia la vita.

La serie ha già in cantiere una prossima stagione che si troverà a fare i conti proprio con il Covid. Nella puntata di giovedì 12 novembre, intitolata Veleni, Andrea Fanti si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore.

