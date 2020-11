Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia e Luca: sono rimasti insieme. Indiscrezioni sulla coppia che non scoppia

I due ragazzi del Lazio conquistano il pubblico del docureality

Matrimonio a prima vista Italia 2020. La coppia piace. E' quella formata da Giorgia Pantini e Luca Cantiano. I due ragazzi laziali, secondo indiscrezioni sarebbero rimasti insieme una volta finito il docureality di Real Time che vedrà la puntata finale martedì 17 novembre 2020.

Sarebbe questa la coppia che non è scoppiata, in attesa di vedere cosa accade nella trasmissione che prevede la scelta delle coppie passate dal matrimonio, al viaggio di nozze, fino alla convivenza. Non solo, Giorgia e Luca che hanno colpito per il rispetto e il feeling instaurati nell'esperimento sociale (le coppie si sposano senza che i ragazzi si conoscano), entrati da sconosciuti si sarebbero innamorati tanto che la loro relazione continua. Per comprende quanto sta accadendo oggi - con i social spenti e bocche cucite per la consegna del silenzio - occorrerà aspettare la fine del programma, ma i due hanno già dichiarato nella settima puntata, di dormire sempre insieme. Diverso il percorso di Sitara e Gianluca e di Andrea e Nicole. Il "sì" della prossima puntata, potrebbe quindi essere quello di Giorgia e Luca.

