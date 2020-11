Elisabetta Gregoraci, niente sesso al Grande Fratello Vip. Accordo con Briatore? Pupo è sicuro. E Antonella Elia la attacca ancora

12 novembre 2020 a

a

a

Le voci su un presunto accordo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sul comportamento che la showgirl debba tenere con gli uomini all'interno della casa del Grande Fratello Vip continuano a essere alimentate. Pupo, opinionista del programma, non usa mezzi termini: "Sicuramente c'è - ha spiegato al settimanale Chi - ma ha anche pudore nei confronti di suo figlio". Ecco forse spiegato il motivo per cui Elisabetta Gregoraci non abbia ceduto alle avances dell'ex velino Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi amiche per finta? "Tre anni fa lite furibonda nella villa di Briatore"

Tra i due si è verificato un continuo tira e molla che ha fatto guadagnare all'ex lady Briatore il poco simpatico soprannome di profumiera, coniato dall'altra opinionista del reality, Antonella Elia. "La giudico nella casa, non certo come persona - è il commento della Elia, sempre su Chi -. Non le credo quando illude Pierpaolo. Ho sbagliato a dire che è una gatta, perché in realtà è una volpe". Insomma, il clima tra Antonella ed Elisabetta resta ad alta tensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.